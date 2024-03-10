الخارجية الأمريكية تعلن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارة البلاد في هايتي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في هايتي، وذلك بسبب العنف المتصاعد للعصابات.

ذكرت ذلك قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الأحد/ في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال "إن الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني ​​وسط استمرار عنف العصابات واشتباكات الشرطة في بعض أجزاء العاصمة بورت أو برنس"، مشيرا إلى أن الشرطة الوطنية الهايتية تمكنت من صد هجمات العصابات المنسقة على البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المطار الوطني، وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن العصابات قد اخترقت ونهبت ميناء بورت أو برنس البحري"، حيث توقفت العمليات لعدة أيام.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته الحكومة وجميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى الاتفاق على خطوات فورية لدفع العملية السياسية التي ستؤدي إلى الانتخابات.

وكانت هايتي قد دخلت في حالة طوارئ يوم /الأحد/ الماضي، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف وتهريب عصابات مسلحة لسجناء وتشريد ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص، بينما كان رئيس وزراء هايتي آرييل هنري في كينيا يسعى للتوصل إلى اتفاق لتشكيل قوة دولية لمحاربة العصابات في هايتي.