النزاهة العراقية: ماضون في ملاحقة المتهمين والمطلوبين للقضاء

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية القاضي حيدر حنون اليوم /الأحد/ أن العراق ماض في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء.

وقال القاضي حنون - خلال مؤتمر صحفي لهيئة النزاهة، وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "إن الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الأمانات الضريبية خلال العام الماضي"، لافتا إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين بقضايا تتعلق بالفساد المالي.

وأضاف أن العمل مستمر على استرداد كل الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مشيرا الى أن الأموال التي سرقت من العراق أغلبها حولت للإرهاب وتجارة المخدرات.

وأشار إلى أن الهيئة نظرت خلال العام الماضي أكثر من 60 ألف قضية، كما عملت على أكثر من 27 ألف قضية جزائية وأنجز منها بإجراءات قضائية 16 ألفا و63 قضية .