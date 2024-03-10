خبير سياحة: مشاركة مصر في بورصة برلين للسياحة تحقق انتعاشة

قال محمد فاروق، خبير سياحي، إن مشاركة مصر في بورصة برلين للسياحة، لها أهمية كبيرة في تحقيق انتعاشة سياحية لمصر، إذ تستعرض كنوزها السياحية في عواصم أوروبا.

وأضاف فاروق خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تشارك بجناح كامل، يوجد به 96 عارضا على مستوى فنادق وشركات سياحية داخل الجناح المصري، بالإضافة إلى أجنحة أخرى بجوار الجناح المصري لبعض من سلاسل الفنادق المحلية.

وتابع الخبر السياحي، أنّ بورصة برلين السياحية من أهم البورصات والملتقيات السياحية في العالم، ومصر بدأت تظهر القوة الناعمة المتمثلة في البازارات السياحية الإضافية، على سبيل المثال حديقة الحيوان التي جرى تطويرها مؤخرا، إذ جرى تخصيص جناحا لحديقة الحيوان.

