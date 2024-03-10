رئيس جامعة حلوان يهنئ الطالب الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة إلى الطالب ياسين مصطفى توفيق إبراهيم، لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2024.

يُعد الطالب ياسين مصطفى، الملتحق بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان في الفرقة الثالثة، من العناصر المتميزة بمنتخب الجامعة للتجديف داخل الصالات.

وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة: "نفتخر بإنجاز الطالب ياسين مصطفى وحصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات، حيث يعكس هذا الإنجاز مدى التميز والإصرار الذي يتمتع به طلابنا. نحن فخورون بكل طالب يرفع اسم جامعة حلوان عالياً في المحافل الرياضية المختلفة."

وأضاف قنديل: "هذا الإنجاز يؤكد على أهمية دعم الأنشطة الرياضية الطلابية والاهتمام بالمواهب الشابة، حيث تمثل هذه المواهب مستقبل الرياضة المصرية والعربية."