"اليقظة العقلية وعلاقتها بالنهوض الأكاديمي" في رسالة ماجستير بتربية سوهاج

حصل الباحث أسامة ابوالفتوح أحمد محمد على درجة الماجستير قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، في رسالته حول "اليقظة العقلية وعلاقتها بالنهوض الأكاديمي".

وتمثلت أهداف الدراسة في التعرف على:

العلاقة الارتباطية بين درجات طلاب الصف الثاني الثانوي على مقياس اليقظة العقلية بأبعادها المختلفة ودرجاتهم علي مقياس النهوض الأكاديمى بأبعاده المختلفة.

والكشف عن الفروق بين متوسطي درجات الذكور والإناث في اليقظة العقلية بأبعادها المختلفة.

والكشف عن التأثير الدال إحصائيا لكل من متغيري الدراسة التخصص (علمي-أدبي) والجنس (ذكور-إناث) والتفاعل بينهما علي درجات طلاب الصف الثاني الثانوي في مقياس النهوض الأكاديمي بأبعاده المختلفة.

والتعرف على مدى إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ بالنهوض الأكاديمي بأبعاده المختلفة لدى طلاب الصف الثانى الثانوي.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

وجود علاقه ارتباطية موجبة بين درجات طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي –أدبي) علي مقياس اليقظة العقلية ودرجاتهم علي مقياس النهوض الأكاديمى.

ووجود فروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث في أبعاد اليقظة العقلية لصالح الذكور.

وجود فروق في التخصص (علمي-أدبي)"علي الأداء في النهوض الأكاديمي في بعد كل من الكفاءة الذاتية والتحكم الذاتي والمثابرة الأكاديمية والقلق والعلاقة بين الطالب والمعلم والدرجة الكلية لصالح طلاب التخصص (علمي).

وجود فروق بين الجنسين في النهوض الأكاديمي لصالح الذكور.

وعدم جود تفاعل دال إحصائيًا بين متغيري الدراسة:فئة الطلاب تخصص (علمي-أدبي) والنوع (ذكور وإناث) علي الأداء في الكفاءة الذاتية والتحكم الذاتي والمثابرة الأكاديمية والقلق والعلاقة بين الطالب والمعلم والدرجة الكلية، وأنه يمكن التنبؤ بالنهوض الأكاديمي من اليقظة العقلية لدي طلاب الصف الثاني الثانوي.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم كل من:

ا. د /إمام مصطفي سيد استاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة أسيوط (رئيسا مناقشا)

أ. د /عبدالمنعم احمد حسين استاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج (عضوا مشرفا)

د/أسامة احمد عطا أستاذ علم النفس التربوي المساعد ووكيل كلية التربية بالغردقه جامعة جنوب الوادي (عضوا مناقشا)

د/طلعت محمد محمد ابوعوف استاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة سوهاج (عضوامشرفا).