صور.. "سياحة النواب" تناقش أسباب عدم انتظام رحلات مصر للطيران

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعين برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة أسباب عدم انتظام رحلات مصر للطيران، وكيفية تطوير قائمة الوجبات والمشروبات المقدمة للعملاء.

جاء الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع طلب إحاطة خاص بعدم تشغيل مطار الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وذلك بحضور طيار محمد محمود قشقش رئيس قطاع المطارات بالمصرية للمطارات، وطيار محمود صقر مدير عام مركز العمليات المتكامل بمصر للطيران للخطوط الجوية، وهانى يحيى مدير البحوث والتطوير بمصر للطيران للخطوط الجوية.

وقالت نورا علي إن مصر للطيران هي أحد أعرق شركات الطيران العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، وكانت من الشركات الرائدة عالميا في قطاع النقل الجوي.

وتناولت نورا علي عددًا من مؤشرات تحليل أداء الشركات التي أصدرته OAG ومن بينها وصول نسبة انتظام مواعيد رحلات مصر للطيران إلى 58% خلال 2023 رغم حصولها 2017 على أفضل شركة طيران بأفريقيا بالنسبة للالتزام بالمواعيد.

وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بمواعيد الرحلات لمنح الشركة قدرة تنافسية عالية ويزيد من عدد الرحلات وعدد الركاب عليها، وتطوير وتحديث أسطول طائرات مصر للطيران بشكل دوري.

كما أوصت بتطوير أساليب الادارة وتطبيق المعايير العالمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخاصة ما يتعلق بتطوير قائمة الوجبات والمشروبات والاسترشاد بالنماذج المماثلة.

وطالبت بموافاة اللجنة برد مكتوب حول قيمة التعويضات التي تم صرفها للركاب نتيجة تأخير الرحلات، أو فقد الحقائب، عن العام 2023 خلال 3 أسابيع من تاريخه.



في نهاية الاجتماع، قررت اللجنة إعداد مذكرة للمستشار رئيس مجلس النواب، للقيام بزيارة ميدانية لمطار القاهرة وملحقاته، ومقار الخدمات الأرضية للوقوف على أعمال التطوير والجودة والصيانة في الخدمات الأرضية.

وفيما يتعلق بموضوع الاجتماع الثاني نوهت النائبة نورا علي، إلى أهمية استغلال مطار الداخلة وتخصيص رحلات طيران مباشر إليه، خصوصاً في ظل الاهتمام بتعظيم نمط السياحة الصحية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتخصيص رحلات من وإلى مطار الداخلة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بتسيير طائرات (القاهرة – الوادي جديد –الأقصر).

كما أوصت بتخصيص رحلات ثابتة، وربط مطار الداخلة بالمحافظات السياحية (الأقصر- الغردقة- أسوان)، وامكانية تسويقه من خلال السماح برحلات للطيران العارض لتسهيل وصول السائحين للوادي الجديد.

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