جهاز البيئة بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بأهمية التنمية المستدامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام الدولة بشكل جاد بالتنمية المستدامة لحسن إستغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الإحتفاظ بحق الأجيال المقبلة.

أشار الدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع كلية التجارة بجامعة الزقازيق لتنفيذ ندوة تثقيفية لطلبة الفرقة الأولى بكلية التجارة ، ناقشت فيها الباحثة سمر طلعت باحث بيئى بإدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة ، تعريف التنمية المستدامة ودليل الحياة المستدامة للطالب الجامعى والبصمة الكربونية وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها برؤية مصر 2030 وكيفية تحقيق تلك الأهداف .

ولزيادة الوعى بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة أهدى جهاز شئون البيئة عدد 10 شجرات بونسيانا إلى كلية التجارة لزراعتها داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها البنوى وكيل كلية التجارة لشئون البيئة وتنمية المجتمع و الدكتور السيد سالم وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب من جامعة الزقازيق وحمادة شفيع مدير إدارة الإعلام والتوعية و المهندس عبدالرحمن حسن رئيس قسم التشجير بجهاز شئون البيئة بالشرقية.