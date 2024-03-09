جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية لـ"شلقام" بمركز بني مزار

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوجيهات ورعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قافلة بيطرية لقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وذلك لتقديم خدمات التشخيص والعلاج وصرف الأدوية والتحصينات لحالات الماشية المختلفة والطيور بالقرية؛ بهدف تنمية الثورة الحيوانية.

وتُعد ذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وفي إطار المُشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف البيطري على 275 من الماشية والطيور من بينها فصائل لأبقار وجاموس والفصيلة الخيلية والماعز والأغنام، وتم توفير التحصينات والأدوية اللازمة بالمجان للحالات المرضية بالقرية.