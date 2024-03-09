نصائح مفيدة للتخلص من السمنة والتخسيس في رمضان

أيام ويهل علينا شهر رمضان، قد تكون فرصة ذهبية لتغيير عادات غير صحية أو للتخلص من مشكلات مرضية، مثل السمنة ودهون البطن أو الكرش، وهي أحد أهم الدهون المتراكمة التي يصعب التخلص منها بسهولة.



وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المهتم بالصحة العامة فإن هناك الكثير من الاجراءات التي يمكن الاهتمام بها خلال شهر رمضان وبالتالي قد يحدث خسارة في البطن ودهونها:



شرب الماء بين فترتي الإفطار والسحوربانتظام وبكميات كثيرة موزعة على مدار ساعات الإفطار حتي تشعر بالشبع لفترة أطول وتخليص الجسم من دهونه.



ممارسة الرياضة خلال رمضان بعد الافطار بالمشي وعدم إهمالها وممارسة التمرينات الرياضية ولو خفيفة لأن الرياضة تعمل على التمثيل الغذائي الجيد والمثالي، وحرق الدهون خاصة في مناطق البطن والأرداف



اهتم بتخفيض معدل التوتر والقلق الحاد وكن أكثر هدوءا خلال فترات الصيام لأن الهرمون الذي ينتجه الجسم أثناء التوتر وهو هرمون الكورتيزول، قد يؤثر على تكون الدهون ويؤثر على الشهية أيضًا.



لابد من النوم بعدد ساعات كافية واترك السهر خلال شهر رمضان حتي لايتأثر وزنك وتتمتع بوزن أقل وصحة جيدة.



تناول وجبات صحية متوازنة محتوية على البروتين والسلطة والشوربة والخضراوات والفاكهة، كن مهتم بوجباتك المتكاملة قليلة الحجم والكمية.