نائب محافظ قنا يفتتح معرضين لـ أهلا رمضان بنجع حمادى

افتتح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، معرض أهلا رمضان بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تلبية لاحتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

رافق نائب المحافظ كل من حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى.

كما افتتح نائب محافظ قنا، معرض اهلا رمضان بوسط مدينة نجع حمادى ،الذى ينظمه حزب حماة وطن.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ الأقسام المختلفة للمعرض، الذي يضم ياميش رمضان والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة، واستمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج، كما التقى ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة ومدى توافرها بكميات كبيرة.

وقال نائب محافظ قنا ، إنه جار التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

IMG-20240308-WA0005

IMG-20240308-WA0006

IMG-20240308-WA0007