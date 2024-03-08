"داخل أقفاص".. متظاهرون يطالبون نتنياهو بعودة الرهائن المحتجزين لدى حماس

دخل أفراد عائلات الرهائن المحتجزين لدي حركة حماس، الأقفاص، وأغلقوا الطريق السريع الذي يربط بين تل أبيب والقدس المحتلة، اليوم الجمعة، بهدف تذكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرهائن محتجزين لدي حماس منذ 154 يوما، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

في رسالة موجهة إلى نتنياهو، قالوا: "سيدي رئيس الوزراء، أنت الزعيم، ومن مسؤوليتك إعادتهم إلى الوطن. صل إلى صفقة، وتجاهل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأعد إلى المنزل أولئك الذين تخليت عنهم لمدة 154 يوما. لا يوجد نصر كامل بدون عودة الرهائن، وإذا لم تتمكن من إبرام صفقة الآن، افسح المجال لشخص يستطيع فعل ذلك".