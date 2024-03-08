فرنسا تدين بشدة قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بـ "غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية دعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، محذرة من خطورته في ظل التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية.

أكدت أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عمليات إخلاء وهدم المباني الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبة بوقفه فورًا.

تفكيك البؤر الاستيطانية: شددت الخارجية على ضرورة تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى بموجب القانون الإسرائيلي.

حل الدولتين

اعتبرت فرنسا أن أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان حق إسرائيل في الأمن وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها اتخذت عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أكدت الخارجية على موقف فرنسا الثابت الداعم لحل الدولتين، ودعت إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

جددت فرنسا إدانتها لأعمال العنف من جميع الأطراف، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام.