دورة الألعاب الأفريقية.. تعرف على بعثة المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين

أعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات عن اسماء بعثة المنتخب الوطني المشارك في النسخة ال 13 من دورة الألعاب الإفريقية المقامة خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس في العاصمة الغانية أكرا.

وتضم بعثة المنتخب المصري لمصارعة الذراعين 10 لاعبين (لاعبتان و 8 رجال) وهم: فايزة شعبان عبد ربه، فاطمة حسين رزق، عمر سعيد ابراهيم، اندريا جوزيف جحا، علي محمد قاسم، مصطفى صلاح الدين حسانين، محمد صلاح الدين حسانين، مصطفى يسري محمد، محمد شريف المليجي، محمد عبد الرحمن عبد المعطي.

ويقود المنتخب الوطني المدربان إبراهيم حلمي حسنين، و طارق عثمان.

فيما يرأس بعثة منتخب مصارعة الذراعين اللواء محمود بركات رئيس اتحاد القوة ويرافقه اللواء سعيد محمد فتحي إداري البعثة.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها ال 13 الظهور الأول للعبة مصارعة الذراعين حيث تقام المنافسات في مركز المؤتمرات Cedi يومي 15 و 16 مارس، على أن يتم اجراء الميزان يوم 14 مارس.

وأكد اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة أن المنتخب الوطني يهدف إلى حصد أكبر عدد من الميداليات للبعثة المصرية في أول ظهور للعبة بدورة الألعاب الإفريقية، حيث وعد رئيس الاتحاد بحصول المنتخب على 20 ميدالية.

وتقام النسخة ال 13 من دورة الألعاب الإفريقية تحت رعاية رئيس دولة غانا نانا اكوفو ادو، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات (منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد) و 7 ألعاب استعراضية.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور محمد عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ويرافقه دكتور معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، نائبًا.

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت ب 6 نسخ اخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.