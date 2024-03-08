محافظ أسوان: يوجه بتوقيع غرامات رادعة على سيارات السيرفيس المخالفة لخطوط السير

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إدارتي المرور والمواقف بتوفير سيارات السيرفيس على خط طريق السادات، مكلفًا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد ليتم تحويل كافة البيانات المدرجة بالدفاتر الورقية بإداراة المواقف والمتعلقة بسيارات السرفيس والسائقين بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها، على أن يتوازى مع ذلك قيام إدارة المرور بتكثيف الحملات الهادفة لإلزام سائقى سيارات السرفيس بخطوط السير، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر.

جإء ذلك عقب عرض الشكوى علي محافظ أسوان والتي جاءت فى إحدى الرسائل التى تم عرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك "، والمتعلقة بشكوى المواطنين المترددين على طريق "السادات" بمدينة "أسوان" من قلة وعدم كفاية وسائل المواصلات المترددة علي الطريق مما يشكل عبئًا عليهم فى التنقل.

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