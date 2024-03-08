ads
الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: يوجه بتوقيع غرامات رادعة على سيارات السيرفيس المخالفة لخطوط السير

موقف سيارات السيرفيس
موقف سيارات السيرفيس بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  إدارتي المرور والمواقف بتوفير سيارات السيرفيس على خط طريق السادات، مكلفًا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد ليتم تحويل كافة البيانات المدرجة بالدفاتر الورقية بإداراة المواقف والمتعلقة بسيارات السرفيس والسائقين بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها، على أن يتوازى مع ذلك قيام إدارة المرور بتكثيف الحملات الهادفة لإلزام سائقى سيارات السرفيس بخطوط السير، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر.

جإء ذلك عقب عرض الشكوى علي محافظ أسوان والتي جاءت فى إحدى الرسائل التى تم عرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك "، والمتعلقة بشكوى المواطنين المترددين على طريق "السادات" بمدينة "أسوان" من قلة وعدم كفاية وسائل المواصلات المترددة علي الطريق مما يشكل عبئًا عليهم فى التنقل.

received_1061457231601020
received_1061457231601020
received_1479569099293795
received_1479569099293795
received_1113297933050857
received_1113297933050857
سيارات السيرفيس خط طريق السادات أخبار محافظة أسوان