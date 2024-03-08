انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 6 أسابيع

شهد الدولار الأمريكي المزيد من الهبوط خلال هذا الأسبوع متأثرًا بتوقعات خفض الفائدة، فقد انخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 6 أسابيع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر ديسمبر.

و اشار تحليل جولد بليون اليوم، إلى العامل الآخر وراء الارتفاع القوي للذهب في الأسابيع الأخيرة هو الارتفاع الأخير في الأسهم التي وصلت إلى مستويات قياسية، وبدأ المستثمرين في تنويع تعرضهم للمخاطر خوفًا من بداية عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم، ليكون الذهب هو الاتجاه الأمثل بالنسبة لهم.

اليوم تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر فبراير، وهي البيانات الأهم هذا الأسبوع والتي يكون لها تأثير كبير على تحركات الدولار وبالتالي باقي السلع والعملات. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة بعد أن كانت القراءة السابقة لشهر يناير عند 353 ألف وظيفة.

وانخفض أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات سيعمل هذا على زيادة المخاوف في الأسواق بشأن تأثر الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمالة ببقاء الفائدة مرتفعة الأمر الذي يزيد من توقعات خفض الفائدة الأمريكي، وبالتالي يدفع الذهب إلى تحقيق المزيد من المكاسب.

مستهدفات الصعود بالنسبة للذهب العالمي حاليًا عند منطقة 2175 – 2180 دولار للأونصة، بينما إذا جاءت البيانات مرتفعة بأعلى من التوقعات ستدفع أسعار الذهب إلى التراجع والدخول في تصحيح سلبي مع وجود مستهدفات للتصحيح عند 2150 ثم 2140 ثم 2120 دولار للأونصة.

من جهة أخرى، التوقعات تشير أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، بينما من المتوقع أن تشهد الصين أكبر مشتري للذهب طلبًا قويًا على الملاذ الآمن هذا العام.

وتمثل الصين والهند معًا أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على الذهب. وقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الهند إلى مستوى قياسي الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب، وتوقعات بتراجع الطلب على الذهب خلال موسم الزفاف إذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات.

وفي الصين خفض التجار أسعار الذهب بمقدار 25 إلى 36 دولارًا من السعر المحلي مقابل تخفيض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36 إلى 48 دولار، لكن التجار قالوا إن الطلب الإجمالي متوقع أن يكون قويا في عام 2024 لأن الطلب ناتج عن البحث عن الملاذ الآمن في ظل ضعف الأوضاع الاستثمارية في الصين خلال الفترة الحالية.

