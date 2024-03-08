نهائي كأس مصر.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

استقر جوزية جوميز مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباراة نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك بالسعودية بحضور 25 ألف مشجع .

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي- عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل دونجا- أشرف روقا- عبدالله السعيد - مصطفي شلبي - أحمد مصطفي زيزو

الهجوم: ناصر منسي

وتضم قائمة الفريق الأبيض التي سافرت للسعودية لخوض نهائي الكأس كلا من: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبد الله "نيمار" - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.