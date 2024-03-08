جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق نيران رشاشاته على بلدتين جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإطلاق نيران رشاشاته الثقيلة بشكل مكثف باتجاه الأحراش المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأكدت الوكالة استمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية منذ الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، ممتدة إلى مشارف مدينة صور الساحلية.

وخلال الليل، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة مجدل زون الجنوبية، مما أسفر عن تدميره بالكامل وحدوث إصابات طفيفة بين السكان نتيجة تناثر الزجاج والحجارة على المنازل المجاورة.