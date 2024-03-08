اليوم.. افتتاح مشروعات تنموية وخدمية احتفالًا بالذكرى الـ35 لعودة "طابا"

تنطلق، اليوم الجمعة، أولى فعاليات احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي؛ إحياءً للذكرى الـ35 لمعركة تحرير "طابا"، حيث يفتتح المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية على أرض طابا الحبيبة ومنها افتتاح الملعب الخماسي ومكتب البريد ووضع حجر الأساس لبناء 60 منزلًا بدويًا ورفع كفاءة عمارتين سكنيتين، وفي المساء من المقرر إقامة حفل فني، ذلك بحضور عدد من الوزراء ولفيف من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء. وتنطلق مراسم رفع العلم في صباح غد السبت.

19 مارس 1989

وتحتفل محافظة جنوب سيناء، بالذكرى الخامسة والثلاثين لاسترداد طابا ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الطاهرة، لتكون بذلك آخر مئات الأمتار التي تعود إلى حضن الوطن الأم مصرنا الغالية، وسيظل التاسع عشر من مارس عام 1989، محفورًا في ذاكرة التاريخ تتذكره الأجيال جيلا بعد جيل، وسيظل استرداد هذه القطعة الطاهرة من الأرض ملحمة خالدة لن ينساها التاريخ المصري الحديث الذي سجلها بحروف من نور، بل إن كل حرف من هذه الملحمة كان شاهدًا على مدى ما تملكه الدولة المصرية من إرادة صلبة لا تقهر وقادرة على التغلب على كل الصعاب مهما كان حجمها.

عودة طابا.. تتويجا لنصر أكتوبر

لقد عادت طابا تتويجا لنصر أكتوبر العظيم الذي حققه الجنود الأبطال والشهداء الذين بذلوا الدم الغالي ليروي تراب سيناء المحررة التي ارتفعت أعلامنا الخفاقة على ربوعها وسهولها وجبالها عدا " طابا " فقد آثرت إسرائيل أن تراوغ وتماطل حتى انكشف زيفها أمام العالم ومؤسسات التحكيم.

فملحمة طابا التي عادت إلى أحضان الوطن هي قصة كفاح، فعودة طابا إلى وطنها الأم تعد معلما بارزا في طليعة الإنجازات السياسية والدبلوماسية على طريق تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني...... وعودة العزة والكرامة والإباء بعودتها المظفرة.

وفي التاسع من شهر مارس عام 1989 جرى رفع العلم على طابا الحبيبة وهو اليوم الذي اتخذته محافظة جنوب سيناء عيدا قوميا لها؛ نظرا لمكانته وعظمته.

مشروع القرية البدوية بـ"طابا"

يعد مشروع القرية البدوية بطابا، الذي جرى افتتاحه في أكتوبر 2016، الأول من نوعه في مدينة طابا، والذي يهدف إلى تنمية المجتمع البدوي من خلال القرية البدوية النموذجية، التي تم إنشاؤها على مساحة 345 ألف متر مربع، تبرعت بها محافظة جنوب سيناء لمؤسسة ساويرس التي قامت بتنفيذ بجميع أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، بالتعاون مع احدى الشركات القابضة للتنمية، بميزانية اجمالية تقدر بحوالي ٥٥ مليون جنيه، ومنذ آن ذاك ومشروع القرية البدوية بطابا يؤتي ثماره الطيبة حيث تشتمل القرية على 200 منزلا بدويا، و60 محلا تجاريا، ومدرسة، ومسجد، ووحدة صحية، ومركز للشباب ودار للمناسبات ومكتبة ثقافية مهداة لأهالي المنطقة والقرية شاملة المرافق.