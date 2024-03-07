محافظ أسوان يتابع استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإستعداد الكامل لإستقبال شهر رمضان المعظم، وتوفير كافة السلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية، مع رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومحاسبة المقصرين، ومواجهة الفساد، ليكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج، لأن الجميع يعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية إحتياجاته ومطالبه أولًا بأول.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وخلال الإجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى، تم إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإعتمادات مالية 680.9 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 76 %، فضلًا عن 45.7 مليون جنيه تم ضخها للخطة كحافز تميز أداء للعام الثانى على التوالى من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لنجاح المحافظة فى تحقيق أعلى معدلات الإنجاز للمشروعات وفقًا للمعايير المنظمة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه قام بإجراء إتصال تليفونى مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين لزيادة الحصة المخصصة للمحافظة إلى 20 طن يوميًا من السكر إعتبارا من الغد، وهو الذى يتوازى بالتنسيق بين مديرية التموين والمستشار العسكرى بالمحافظة للإشراف على آلية توزيع كميات السكر المخصصة بالمنافذ والمجمعات ومعارض " أهلًا رمضان " لتحقيق السيطرة الكاملة، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو، وبالتالى مواجهة أى محاولات للإحتكار بكل حزم وبأسلوب رادع ومحكم، ليتكامل ذلك مع زيادة الكميات من المعروضات لكافة السلع والمنتجات بهذه المواقع، تواكبًا مع تشديد الرقابة التموينية، وإنتظام تشغيل المخابز البلدية فى الفترة الصباحية والمسائية حتى يتسنى توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة.

وشدد على أهمية زيادة الوعى بالعوائد الإيجابية العظيمة التى ستحققها منظومة التأمين الصحى الشامل عقب دخول محافظة أسوان ضمن المرحلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم التشغيل التجريبى لها تمهيدًا للتطبيق الفعلى داخل 112 وحدة صحية ومركز طبى و11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة بمختلف المدن والمراكز، ويتم إعتمادهم تدريجيًا من خلال هيئة الإعتماد والرقابة.

وبالتوازى تم تسجيل 1.4 مليون مواطن ومواطنة على المنظومة حتى الآن ليجنوا ثمار هذه الملحمة من الخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة التى يتم تقديمها بهذه الصروح الطبية بشكل راقى بعد أن تم تحويلها إلى بانوراما جمالية طبقًا لأعلى المعايير الدولية، وقد لاقت إنبهار وإشادة من لجنة الصحة بمجلس النواب، وأيضًا من السفير البريطانى خلال تفقدهم لبعضًا منها بما يجعلنا نفتخر ونعتز بما بذله فريق العمل المتميز من مجهود مشرف بمنهجية منظمة، وكلف أشرف عطية مسئولي الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع المحليات للإنتهاء فى غضون أسبوعين من تركيب العدادات وقطع المياه الموفرة بالمصالح والمؤسسات والمساجد الحكومية والأهلية حتى يتسنى الوصول لأعلى معدلات النجاح فى تطبيق الإجراءات الجادة لترشيد إستهلاك المياه وحسن إداراتها بشكل جيد.

ووجه نائب المحافظ بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد ليتم تحويل كافة البيانات الورقية المدرجة بالدفاتر بإداراتى المرور والمواقف والمتعلقة بسيارات السيرفيس والسائقين بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها، على أن يتوازى مع ذلك قيام إداراة المرور بتكثيف الحملات الهادفة لإلزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر.

وخلال الإجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بمشروعات الخطة الإستثمارية.

وكلف بضرورة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أولًا بأول، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتشديد الرقابة على عربات الحنطور لخلق أجواء حضارية وجمالية أمام أهالى أسوان بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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