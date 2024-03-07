مجلس أمناء طور سيناء يكرم معلمي إحدى المدارس تحت شعار "المحبة تجمعنا"

أقام مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة طور سيناء، اليوم الخميس، حفل تكريم المعلمين والمعلمات ومجلس أمناء المدرسة ومدير المدرسة ، والذي جاء تحت شعار "المحبة تجمعنا"، كما كرم مجلس أمناء المدرسة عددًا من المعلمين المتميزين ومدير وعمال المدرسة، في تظاهرة حب ومودة.

وجاء ذلك بحضور أحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء التعليمية، نائبًا عن أحمد غيث، مدير الإدارة، والمهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس الأمناء بطور سيناء، ولفيف من اعضاء المجلس ومنهم أحمد السيد سليم، والدكتور محمود عبدالبديع، وإبراهيم نايل، والرائد أسامة طاحون رئيس مجلس أمناء المدرسة وعدد من أولياء أمور المدرسة، وكان في استقبال الحضور جمال عبدالناصر، مدير المدرسة.

وثمن مجلس الأمناء مجهودات جميع العاملين بالمدرسة ومجلس أمناء المدرسة، كما ثمن مجلس أمناء المدرسة وإدارتها دور مجلس الأمناء بالإدارة والوقوف جنبا إلى جنب للنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة وتذليل جميع التحديات التي تقف حائلا أمامها.

وفي كلمته، أكد أحمد حجاج، وكيل الإدارة التعليمية، أهمية الدور البارز والفعال لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب فى جميع المدارس وإيجاد حل للمشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالشراكة الفعالة مع مديرية التربية والتعليمية والإدارة التعليمية.

ووجه كل الشكر والتقدير للمهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء؛ للوقوف الدائم مع الإدارة وتوفير المناخ والإمكانات اللازمة لحل المشاكل وطالبهم ببذل أقصي الجهود واستثمار جميع الإمكانيات المتاحة في خدمة العملية التعليمية.

وأشار المهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس الأمناء، إلى إلى أن المعلم ثروةٌ حقيقيةٌ وكنز ثمين لكل مجتمع وهو المنارة التي تضيء طريق العلم الصحيح لفلذات أكبادنا، فالمعلم أول من يزرع القيم وحب الخير للأطفال في عمر الزهور، وهو الأب الحاني والمربي الكريم للنشء.

وأوضح أن الدين الإسلامي الحنيف بين أهمية المعلم ودوره في تكوين المجتمع، وأشاد بجهود زملائه المعلمين وإخلاصهم وتفانيهم في التعليم.

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