بلومبرج: الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات جديدة على روسيا بسبب وفاة نافالني

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا ردًا على وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني الشهر الماضي.

وتوفي نافالني، في 16 فبراير الماضي في مستعمرة جزائية في بلدة خارب، منطقة يامال نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، وكان قد أُدين في عدة قضايا جنائية.

وفرضت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، عقوبات جديدة على روسيا بسبب وفاة نافالني.

وقالت بلومبرج نقلًا عن مسودة اقتراح حصلت عليها، أن الاتحاد الأوروبي يستعد الآن لإجراءات تقييدية ضد 35 فردًا، بما في ذلك مسؤولي السجون والحكومة القضاة في روسيا.

واعتقل نافالني في روسيا في يناير 2021، وتم إرساله لاحقًا إلى السجن بموجب حكمين منفصلين، أحدهما لمدة تسع سنوات والآخر لمدة 19 عامًا، ونقل إلى سجن IK-6 شديد الحراسة في ميليخوفو، فلاديمير أوبلاست، في يونيو 2022 ومنذ ديسمبر 2023، تم احتجاز نافالني في IK-3، حيث توفي أيضًا.