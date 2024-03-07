برلماني: علاج مرض الإدمان قضية قومية لما له من آثار مباشرة على المجتمع

أكد النائب إبراهيم عبد النظير عضو مجلس النواب، أن علاج الإدمان قضية قومية لما ينتج عنه من آثار اجتماعية واقتصادية علي الأسرة والمجتمع فلا بد من توفير الخدمة الصحية في كافة المناطق والقري على مستوى الجمهورية وكذلك تسهيل أي إشكاليات متعلقة بتوفير المستلزمات، الأجهزة الطبية وضرورة إيجاد حلول واقعية لمشكلة العجز في عدد الأطباء وتوزيعهم علي المستشفيات والتي تعد المشكلة الأكبر التي تواجه قطاع الصحة بشكل عام لان العلاج هو حق واللزام دستوري لكل مواطن .

وطالب عبد النظير في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" بتكثيف الزيارات المفاجئة لمستشفيات النفسية بشكل خاص والخاصة بالعلاج الإدمان للوقوف على مستوى الخدمة التي تقدم فيها.

وأشار إلى ضرورة مساعدة الدولة عن طريق تقديم العلاج النفسي وعلاج الإدمان بأسعار منخفضة داخل المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وتنظيم مبادرات مجانية للمساعدة في علاج المدمنين الذي يزيد عددهم بشكل مهول كل عام.