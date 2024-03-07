السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الجمهورية ومنها القرار رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن قرض بمبلغ 460 مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

تضمنت القرارات أيضا رقم 356 لسنة 2023 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والبرازيل بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الموقع في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023.

قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

وقرار رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي بقيمة 153.475.000دينار عربي حسابي.

وقرار رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

وقرار رقم 492 لسنة 2023 بشان الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

وقرار رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

ونشرت القرارات في عدد الجريدة الرسمية اليوم 7 مارس 2024.