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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف فرقة الأوبرا كريستوفر فوكال

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يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في الثامنة من مساء غد الجمعة فرقة الأوبرا كريستوفر فوكال، “the ”crossover vocal ensemble band، يقدم عرضا جديدا يضم  مقتطفات من أهم الأوبرات العالمية وأغنيات من أشهر أعمال المسرح الغنائي الغربي.

يحيي الحفل الباص باريتون أحمد الشيمي والصوبرانو تانيا إسكندر والباريتون عماد رشدي والمغنية كريستين شريف بصحبة عازفة البيانو نهي درويش أعا زف الفيولينة جو الفريد وعازف التشيللو راءف فضل، أحمد الشيمي مغني أوبرا: إخراج مسرحي محمد هاشم إخراج فيديو وصوير عمر بدر الدين .

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة في جمعية مصر الجديدة، إن الجمعية تحرص على تقديم كافة الأطياف الموسيقية الشرقية والغربية ، مشيرا إلى أن الفن يسهم في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي، لأن الفن هو الجمال والإقبال عليه يسمو بالإنسان إلى القيم الإنسانية الإيجابية النبيلة.

مسرح مكتبة مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة فرقة الأوبرا كريستوفر فوكال المسرح الغنائي الغربي