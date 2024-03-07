أفريقيا في خطر.. الجماعات الإرهابية تسعى للسيطرة على موارد القارة السمراء

تشهد الجماعات الإرهابية فى أنحاء القارة الأفريقية تورطا متزايدا فى الصراعات المحلية الأمر الذى جعلهم أكثر انتشارا فى الداخل لاعتمادهم المتزايد على التمويل المحلي؛ عن طريق الابتزاز غالبًا؛ مما يضعهم على خلاف مع السكان المحليين، كما يتضح من رد الفعل العنيف ضد حركة الشباب فى الصومال. وفى حين ينتشر المسلحون الإسلاميون على نطاق واسع فى جميع أنحاء القارة فى المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة، فإن الجماعات العنيفة المنظمة تتركز فى مناطق محددة فى منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والصومال وشمال موزمبيق ومقاطعة شمال كيفو فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتأثر البلدان المجاورة لهذه المناطق أيضًا بالأنشطة المسلحة عبر الحدود، بما فى ذلك استخدام أراضيها للتجنيد وتهريب الأسلحة وغيرها من السلع غير المشروعة لأغراض زيادة الإيرادات، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لكينيا وتنزانيا وأوغندا فى شرق أفريقيا وبنين وكوت ديفوار وغانا وتوجو فى غرب أفريقيا.

منطقة الساحل

تؤثر الحركات الإرهابية فى المقام الأول على مالى وبوركينا فاسو، وبدرجة أقل، على النيجر. ومركز الصراع هو منطقة الحدود الثلاثية بين الدول الثلاث، منطقة ليبتاكو-جورما. ومع ذلك، يشهد وسط مالى وشمال بوركينا فاسو الآن بعضًا من أسوأ أعمال العنف بعد رحيل القوات الفرنسية من كلا البلدين. وتعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) الجماعة الإرهابية الرئيسية العاملة فى هذه المنطقة. وهى عبارة عن رابطة مكونة من خمس منظمات رئيسية وفصائل أصغر، وزعيمها هو إياد أغ غالي، وهو من مقاتلى الطوارق منذ فترة طويلة والذي حارب الحكومة المالية باعتباره أحد قادة تمرد الطوارق فى التسعينيات. وهو أيضًا زعيم حركة أنصار الدين، وهى حركة تتألف بشكل أساسى من مقاتلى الطوارق. ومع ذلك، فإن الجماعة المسلحة الإرهابية غير الحكومية الأكثر نشاطًا فى مالى اليوم هى كتيبة ماسينا (إحدى فصائل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، التى يقودها أمادو كوفا. والجماعة مسئولة عن الإرهاب فى وسط مالى وعن التوغلات الرئيسية فى البلدان المجاورة. وفى بوركينا فاسو، أصبح الإرهاب الآن فى أيدى جماعة أنصار الإسلام، وهى جماعة قريبة جدًا من كتيبة ماسينا. كما تعمل ولاية الساحل التابعة لتنظيم "داعش" على زيادة أنشطتها فى هذه المنطقة وهى الآن فى صراع مفتوح مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

حوض بحيرة تشاد

يتركز إرهاب الحركات الإسلامية فى حوض بحيرة تشاد فى الغالب فى نيجيريا، لكن الكاميرون وتشاد والنيجر تأثروا أيضًا. يعد أنصار وتنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا (ISWAP) الجماعتين المهيمنتين فى المنطقة. بدأ هذا الإرهاب فى عام ٢٠٠٩ وهو الآن مستقر، مع بقاء عدد الأحداث الإرهابية والوفيات فى عام ٢٠٢٢ كما هو فى عام ٢٠٢١ إلى حد كبير، لكنه لا يزال عنيفًا للغاية. وفى نيجيريا، يؤثر هذا الإرهاب بشكل خاص على ولايات أداماوا وبورنو ويابي. ومع ذلك، فهى تختلط بشكل متزايد مع أنشطة العديد من الميليشيات غير الإرهابية المتورطة فى أعمال اللصوصية والاختطاف وسرقة الماشية والصراعات المجتمعية المحلية التى تنشط حاليًا فى معظم شمال نيجيريا. وأصبحت هذه الميليشيات الآن أكثر فتكا من الجماعات الإرهابية.

الصومال

شهد الصومال زيادة فى أعمال العنف فى العام الماضي، وهو ما يرتبط بشكل أساسى بالهجوم المضاد الناجح ضد الجماعة الإرهابية الرئيسية، حركة الشباب المجاهدين. إن الهجوم المستمر هو عبارة عن جهد منسق بشكل جيد من قبل الميليشيات العشائرية (التى تقود القتال)، والجيش الوطنى الصومالي، والقوات الفيدرالية وقوات الولايات، وبعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى الصومال. كما أنها مدعومة بقوات خاصة من دول غربية. وعلى الرغم من المكاسب الإقليمية المهمة التى حققتها الميليشيات والحكومة منذ بداية عام ٢٠٢٢، إلا أن القدرة القتالية لحركة الشباب لا تزال كبيرة، وهناك مخاوف من احتفاظها بالقدرة على الرد. وتتمثل إحدى القضايا الحاسمة فى كيفية إعادة تأسيس وجود الدولة فى المناطق المحررة حديثًا والتى كانت تسيطر عليها الجماعة لعقود من الزمن.

موزمبيق

شهد شمال موزمبيق تجدد الأنشطة المسلحة فى المناطق الريفية فى عام ٢٠٢٢، بعد انخفاض أعمال العنف فى أعقاب التدخلات المنفصلة التى قامت بها القوات الرواندية والجنوب أفريقية فى عام ٢٠٢١، والتى تمكنت من طرد المسلحين من المدن الكبرى فى منطقة كابو ديلجادو النفطية. ارتفع عدد حوادث العنف المرتبطة بالجماعات الإرهابية المسلحة - ومعظمها من أهل السنة والجماعة (المعروفة محليًا باسم "الشباب")، والتى أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة "داعش". وقد أثار هذا مخاوف من أن توسع الإرهاب مرة أخرى فى المناطق الريفية وإلى مناطق أخرى.

شرق الكونغو

ينتشر الصراع فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام ٢٠٢٢، وتلعب الجماعات الإرهابية دورًا فى هذه المرحلة الجديدة. بدأت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى لاعب رئيسى فى الصراع، فى أوغندا كحركة إرهابية إسلامية محافظة للغاية. وفى وقت لاحق، تم طردها من أوغندا من قبل الجيش الوطنى وتتمركز الآن فى جبال روينزورى فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتعاون مع الجماعات الإسلامية الأخرى فى المنطقة. تعهدت القوات الديمقراطية المتحالفة بالولاء لتنظيم داعش فى عام ٢٠١٧. وبدأ داعش فى تبنى هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة فى عام ٢٠١٩، وفى عام ٢٠٢٠، اعتمدت قوات التحالف الديمقراطية اسم ولاية وسط أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة"داعش"، والمعروفة أيضًا باسم ولاية وسط أفريقيا.

إن ادعاءات الولاء لتنظيم القاعدة أو داعش تخفى حقيقة أن الجماعات الإرهابية فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا هى فى الأساس حركات إرهابية محلية، والتى لا تتلقى سوى القليل من الدعم الخارجى أو لا تتلقى أى دعم خارجي. فى الواقع، فى حين أن معظم الجماعات الإرهابية تدعى الولاء العابر للحدود الوطنية، هناك القليل جدا من الأدلة على أن تنظيم القاعدة أو داعش لديه أى قدرة على تقديم دعم حقيقى لهذه الفروع التى نصبت نفسها بنفسها. وبدلا من ذلك، فإن هذه الجماعات الإرهابية تمول نفسها ذاتيا إلى حد كبير. ويوجد بعض التعاون على المستوى دون الإقليمي؛ على سبيل المثال، يُزعم أن القوات الديمقراطية المتحالفة ساعدت فى تدريب مقاتلى أنصار الشريعة فى موزمبيق. ومع ذلك، أصبحت شبكات التعاون هذه الآن محدودة للغاية مقارنة بقوتها السابقة.

وقد تبنت الجماعات الإرهابية فى جنوب الصحراء الكبرى استراتيجيات مختلفة إلى حد ما فى استخدام العنف ضد السكان المحليين. يتسم المنتمون إلى داعش بالعنف والوحشية بشكل ملحوظ، ويقودون حربًا ضد ما يعتبرونها أنظمة مرتدة وطوائف إسلامية أخرى، مثل الشيعة. ومع ذلك، فإن استخدامهم للتكتيكات الإرهابية يخلق استياءً عميقًا ولا يسمح لهم بترسيخ وجودهم فى المجتمعات بطريقة مستدامة. تميل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة إلى أن تكون أقل عنفًا وأكثر واقعية، خاصة الآن بعد أن تخلت عن الإرهاب الدولى وتهدف إلى السيطرة على الأراضى من خلال تقديم نظام حكم محلى بديل ــ نظام يُزعم أنه أكثر انسجامًا مع الشريعة والمبادئ الإسلامية مقارنة بنظام الدولة. وكثيرًا ما تتعاون الجماعة تكتيكيًا مع الحركات المسلحة غير الدينية، وقد أبدت استعدادها للتفاوض مع الدولة. إن التوجهات التى تتبناها الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة تشبه على نحو متزايد الاستراتيجية التى تبنتها حركة طالبان فى أفغانستان أثناء السنوات الأخيرة من تطرفها. لا تزال معظم الجماعات المسلحة من غير الدول ذات طابع مؤسسى فضفاض ومجزأة نسبيًا، حيث تعمل العديد من المجموعات المنشقة بتوجيه ضئيل من القيادة. كما أن فرعى داعش والقاعدة على خلاف متزايد مع بعضهما البعض. ومن المعروف أن مجموعة منشقة عن تنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا تقاتل الآن ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وميليشيات أخرى مختلفة فى شمال مالي.

الحركات الإرهابية والمظالم المحلية

وبما أن معظم الجماعات الإرهابية تخلت إلى حد كبير عن الأهداف والعلاقات الدولية، فقد أصبحت منخرطة بشكل متزايد فى الصراعات المحلية واستغلال التوترات المحلية. وتتركز معظم الصراعات فى المناطق التى تعمل فيها هذه المنظمات حول الوصول إلى الموارد الطبيعية وإدارتها، وسط استجابات متعثرة للحكم من قبل الدول. وقد تفاقمت هذه الصراعات بشكل كبير بسبب تسارع تغير المناخ.

فى منطقة الساحل، كان الانقسام بين الرعاة والمزارعين متعارضًا تقليديًا وهيكليًا. تمارس العديد من مجتمعات الفولانى الرعي، ويجب أن تتحرك جنوبًا بسبب الجفاف، الذى أصبح حدثًا مستمرًا فى شمال الساحل. وفى الوقت نفسه، ينتقل العديد من المزارعين إلى مناطق الرعى التقليدية. وبالتالي، فإن الحركات الإرهابية تعتمد على عقود من التوترات حول الوصول إلى الأراضي. وينتمى المزارعون إلى مجموعات عرقية تهيمن أيضًا على النخب الحضرية والسياسية، التى ليس لديها حافز كبير لحل هذه التوترات. على سبيل المثال، فرضت بعض البلدان حظرًا على نقل الماشية مما أدى إلى تفاقم محنة الرعاة بشكل كبير. يُنظر أحيانًا إلى هذه الحركات الإرهابية على أنهم حماة لسكان الفولانى وحقوقهم التقليدية فى الأرض، بما فى ذلك المناطق المتاخمة لبنين وكوت ديفوار وتوجو. وقد تفاقم هذا الوضع فى منطقة الساحل بسبب إنشاء ميليشيات عرقية كانت مسئولة عن المذابح وارتكبت أعمال عنف ضد عرقيات معينة، مثل الفولاني.

صراعات عرقية

ويشارك الإرهابيون أيضًا فى صراعات طائفية أصغر. ففى شمال غانا، على سبيل المثال، تلعب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين دورًا فاعلًا فى الصراع بين مامبروسى وكوساسى (الذى تغذيه التوترات الطويلة الأمد بين المجموعات العرقية المختلفة فى بلدة باوكو). وفى الصومال، حصلت حركة الشباب فى الأصل على دعم شعبى من خلال إنشاء نظام حكم بديل متجذر فى العدالة وحل النزاعات، خارج التنافس العشائري. وقد روّجت المجموعة لخطاب الإنصاف الذى لقى صدى لدى العشائر الصغيرة والشباب الذين شعروا بالتهميش من قبل قيادة العشائر الكبرى. وفى موزمبيق، يشكل العنصر العرقى للصراع فى كابو ديلجادو عنصرًا أساسيًا، حيث يشعر شعب موانى المسلم بالحرمان من حقوقه منذ استقلال البلاد. تم اكتشاف موارد غاز كبيرة فى شمال البلاد، لكن سكان الشمال لم يتمتعوا بأى تحسن لاحق فى الظروف الاقتصادية. وقد أدى هذا إلى زيادة المظالم ضد الدولة.

ومن أجل البقاء دون تمويل خارجي، طورت الجماعات الإرهابية أساليب معقدة لجمع الأموال المحلية. على سبيل المثال، أضافت حركة الشباب الصومالية إلى إيراداتها التقليدية من الضرائب على الطرق من خلال إدارة أقسام من تجارة الفحم وفرض الضرائب على تصدير الماشية وإنشاء المبانى الجديدة فى جميع أنحاء البلاد. كما اخترقت مؤسسات الدولة المختلفة، وأنشأت شبكة واسعة من الفساد. وتشير التقديرات إلى أنه فى عام ٢٠٢٢، جمعت حركة الشباب حوالى ١٠٠ مليون دولار من خلال الضرائب والابتزاز، مقارنة بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار من الضرائب التى جمعتها الحكومة رسميًا. فى منطقة الساحل، تستمد إيرادات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من الضرائب على الطرق، والاختطاف، وحماية مناجم الذهب، وسرقة المركبات وأنواع مختلفة من التهريب (خاصة بعد أن لم تعد الحدود الشمالية تحت سيطرة القوات الفرنسية) بالإضافة إلى الضرائب المباشرة على المجتمعات المحلية.. إن حقيقة اعتماد الجماعات الإرهابية فى الغالب على جمع الأموال المحلية يشجعها على تبنى استراتيجية السيطرة على الأراضى من أجل توليد المزيد من الفرص لزيادة الأموال.

تضع التطورات المذكورة أعلاه الجماعات المسلحة والإرهابية من غير الدول على خلاف متزايد مع السكان المحليين، حيث ترى المجتمعات أن تكلفة دعم الجماعات الإرهابية أعلى من الفوائد التى توفرها هذه الجماعات. على سبيل المثال، من المقبول على نطاق واسع أن تمرد الميليشيات العشائرية المحلية فى الصومال كان سببه إساءة استخدام حركة الشباب للسلطة والضغوط التى مارستها على السكان المتضررين من الجفاف المدمر الذى طال أمده. وفى منطقة الساحل، تظهر المزيد والمزيد من التقارير عن الانتهاكات التى ترتكبها الجماعات المسلحة. إن الطبيعة الحركية لهذه الحركات تحد من توسعها الإقليمى حيث إنها تواجه مقاومة من المجتمعات التى ترى أن حمايتها مكلفة للغاية. ومع ذلك، فى بعض المناطق الأخرى، مثل شمال مالي، لا تزال الانتهاكات التى ترتكبها القوات المسلحة الوطنية تولد جاذبية شعبية للجماعات الإرهابية، على الرغم من مطالبها المتزايدة للسكان.

نوعية الحكم

وبينما تحاول بعض الجماعات الإرهابية تأسيس شرعيتها على حماية المجتمعات من إساءة استخدام الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية، أصبحت فعالية استجابات الدول لاحتياجات السكان المحليين ومطالبهم أمرًا أساسيًا فى القتال ضد الجماعات الإرهابية. وفى جميع أنحاء القارة، وتعد قدرة الدولة على إظهار استجابة إيجابية على الأرض، وتخفيف التوترات بين المجتمعات، والحفاظ على خدمات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، أمرًا ضروريًا لمواجهة العمليات الإرهابية. وفى مالى وبوركينا فاسو، أثبت المجلس العسكرى الذى يفتقر إلى الخبرة عدم قدرته على معالجة تصاعد أعمال العنف فى أعقاب انسحاب القوات المسلحة الفرنسية من كلا البلدين ونشر مجموعة فاجنر فى مالي. ويمكن تعلم العديد من الدروس من دول مثل موريتانيا، التى قمعت التطرف فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، والنيجر، التى تمكنت من إبقاء مستويات العنف تحت السيطرة على الرغم من التوغلات الإرهابية العديدة فى غرب البلاد.

وتشكل حوكمة قطاع الأمن أهمية خاصة، نظرًا لأهميته فى الحرب ضد المتطرفين. يجب على قوات الأمن حماية السكان المحليين بشكل فعال؛ أن تكون مدربة ومجهزة بشكل كافٍ؛ وأن يكونوا مرنين وسريعين بدرجة كافية فى تدخلاتهم. وتظهر أمثلة موريتانيا والنيجر أن قوات الأمن يمكن أن تنجح فى صد الإرهابيين إذا تم اعتبارها شرعية وتتمتع بدعم المجتمعات المحلية. النيجر، التى كانت تواجه إرهابا سريع التقدم فى عام ٢٠٢١، قامت منذ ذلك الحين بإعادة تقييم نهجها بشكل جذرى بهذا المعنى، مما أدى إلى انخفاض كبير فى حوادث العنف.

إن توفير الدعم الاقتصادى للسكان فى المناطق المعرضة لخطر التطرف والإرهاب هو عنصر مهم آخر لاستراتيجية وقائية فعالة. وفى جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المتضررة من السلفية الإرهابية، بذل المجتمع الدولى جهودًا لزيادة المساعدات التنموية. على سبيل المثال، زاد تدفق المساعدات إلى الصومال بنسبة ٣٠٠٪ تقريبًا فى الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٠ وأكثر من تسع مرات للنيجر خلال نفس الفترة. ومع ذلك، فإن زيادة المساعدات لا يمكن أن يكون لها تأثير على المدى الطويل إلا لسببين رئيسيين. أولًا، غالبًا ما تكون المناطق التى ينشط فيها الإرهابيون قاحلة وبعيدة عن المراكز الحضرية الكبيرة. وبالتالى فإن آفاق تحسين الاقتصاد المحلى وتوافر فرص العمل مقيدة بشكل خطير بسبب الظروف الجغرافية. ثانيًا، غالبًا ما يكون هيكل الإدارة اللازم لتنفيذ المشاريع فى المناطق المهمشة غير موجود.

توضح الأمثلة السابقة أن النهج الأكثر فعالية فى مكافحة الإرهاب هو تواصل الحكومة مع المجتمعات المحلية والسلطات التقليدية، وحتى المجموعات المشاركة فى الاقتصادات غير المشروعة، للاستماع إلى شكاواهم والتفاوض على الترتيبات التى يمكن أن تحسن حياتهم ضمن حدود القانون. وكان هذا النوع من النهج مفقودًا بشكل كبير فى مالي. وعلى العكس من ذلك، أنشأت النيجر وكالات لهذا الغرض، مثل الهيئة العليا لتوطيد السلام، وقامت موريتانيا بجهود كبيرة للتواصل مع المجتمعات المحلية والسلطات الدينية.

وعلى نحو مماثل، تم تنفيذ البرامج التى تستهدف الشباب المعرضين للتجنيد من قبل الحركات الإرهابية ببعض النجاح فى كينيا وموريتانيا والصومال. وقد شمل ذلك التفاوض مع مجموعات المجتمع المحلى التى لها علاقات مع الحركات الإرهابية ومحاولة معالجة مظالمهم، حتى يتمكن قادة المجتمع بأنفسهم من إقناع شبابهم بعدم الانضمام إلى الجماعات المتطرفة. كما كان إنشاء قنوات اتصال مع بعض الجماعات المسلحة الأقل تطرفًا بمثابة استراتيجية ناجحة فى أماكن مثل النيجر وموريتانيا.

وتظهر تجارب الدول التى نجحت فى مكافحة الحركات الإرهابية أن إيجاد توازن فعال بين توفير الأمن ودعم التنمية المحلية والتفاوض مع المجتمعات المحلية وبعض الجماعات المسلحة أمر ضروري. ومع ذلك، فمن الصعب للغاية تحقيق ذلك لأنه يتطلب مؤسسات فعالة وقيادة سياسية - وهى أمور يجب أن تنفذها البلدان نفسها. ومن الصعب جدًا على المؤسسات الأجنبية التأثير على مثل هذه العمليات.