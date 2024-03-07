مانشستر سيتي يستعرض قوته على كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا عريضًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستعرض السيتي قوته على كوبنهاجن بتكرار الفوز عليه بنفس النتيجة ذهابًا وإيابًا، ليتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول، انتهى بتقدم مان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث افتتح التسجيل مانويل أكانجي في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق فقط.

ونجح محمد اليونسي، تقليص الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 29، لتستمر هذه النتيجة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، سجل النرويجي إيرلينج هالاند ثالث الأهداف في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، حافظ السماوي على تقدمه في النتيجة، ليقصي كوبنهاجن من دوري أبطال أوروبا، بالانتصار عليه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 6-2.