هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نظيره كوبنهاجن على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد النرويجي إيرلينج هالاند، على رأس تشكيل السيتي، إذ يقود الهجوم رفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز وأوسكار بوب.

وكان مان سيتي، حقق فوزًا خارج الديار على كوبنهاجن في مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - جوشكو جفارديول - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز

وفي الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.