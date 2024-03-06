عمل فني جديد يجمع بين عبدالإله السناني وجواد الأسدي في أوروبا

شارك الفنان عبدالإله السناني جمهورة بصورة جديدة تجمعه بالمخرج العراقي جواد الأسدي، معلنا عن وجود عمل فني جديد يجمعهم سويا دون الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى فقط بتشويق جمهورة عن وجود عمل، وعلق على الصورة قائلا: "رحلة ابداعية بين ثنايا الكتب.. ‏غيثها الإلهام وغايتها الإدهاش.. قريبا مع جواد الأسدي أيقونة

‏المسرح والفن العراقي والعربي".

وعلمت "البوابة نيوز" انه يتم التحضير لعمل مسرحي كبير بمواصفات عالمية لعرضه بأحد الدول الأوروبية، وكان قد تم الأتفاق عليه في شهر ديسمبر الماضي، أثناء تواجد الأسدي في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، حيث جمعه بالسناني أكثر من جلسه على هامش الفعاليات تم حينها وضع الخطوط العريضه للعمل ليبدأ الأسدي في التحضيرات الخاصة به، لحين إنتهاء عبدالإله السناني من بعض الأعمال الفنية التي كان ملتزم بها.

ويعد اجتماع هذان الثنائي في عمل مسرحي حدث كبير لما يتمتعان به من تاريخ فني كبير لكل منهما قدما خلاله الكثير للحركة الفنية المسرحية في السعودية والإمارات والعراق ومصر