طرح أراض متميزة أمام المستثمرين بنجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه بصدد طرح أراض متميزة أمام المستثمرين بمدينة نجع حمادى بمساحات تبدأ من 2000 مترمربع، وتصل إلى 5000 متر مربع، لاستغلالها تجاريا في مشروعات ( تجارية، تعليمة، طبية).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا ، لبحث سبل إعادة استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها، ومن ثم إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية للحد من الفقر ، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية و تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة بكافة قرى ومدن المحافظة ، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.