صفاء أبو السعود تقدم "حمادة قلب الأسد" في رمضان مع خالد سرحان ومروة عبدالمنعم

تقدم النجمة صفاء أبو السعود مسلسل اذاعي خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم الفنانة صفاء ابو السعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حماده قلب الاسد" ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبدالمنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و 35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة.

والمسلسل الاذاعي "حماده قلب الاسد" هو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب؛ فيما تستعد النجمة صفاء ابو السعود لتقديم مسلسل اذاعي اخر سيتم الافصاح عنه خلال أيام وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

ويذكر أن الفنانة صفاء ابو السعود كانت قد قدمت مؤخرا مهرجان مانحي الامل لذوي القدرات الخاصة وذلك حيث حملت الحملة اسمها وحققت نجاحا كبيرا من خلال الاستعراضات التي قدمتها والاغاني المختلفة مع المشاركين في الحملة من الموهوبين.