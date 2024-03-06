محمد الأتربي: إقبال على بيع الدولار للبنوك بعد قرارات «المركزي»

أكد محمد الأتربي، رئيس أتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن هناك إقبالا على بيع الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: «البنوك هتبدأ تلبي طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع».

وأضاف «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن إحدى الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك فور قرارات البنك المركزي اليوم، وهناك مؤسسات أجنبية أخرى كثير تتجه إلى ذلك، مشيرا إلى أن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم.

وتابع «هنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كده عملناها فائدة متناقصة»، لافتا إلى استمرارية الشهادات ذات فائدة الـ23.5%، وشهادات الـ19%، وتحديد وقت الفائدة على حسب رغبة.

وواصل أن هناك حركة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، موضحًا: "البنوك سوف تلبي طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة".

وتوقع رئيس بنك مصر، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بعد دخول عائدات دولارية جديدة للبنوك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، في ظل وجود سعر موحد وانتهاء السوق السوداء.