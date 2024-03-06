بين الكوميدي والأكشن.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 على Mbc مصر

يبحث الكثير من متابعي قنوات Mbc مصر، على الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الماراثون الرمضاني 2024، وتتنوع بين الكوميدي، الأكشن، التاريخي والاجتماعي.

وتعرض قناة "Mbc مصر" هذه الأعمال في الماراثون الرمضاني 2024

مسلسل "المداح 4"

يواصل الفنان حمادة هلال مواجهة الجن في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، والمقرر عرضه على قنوات Mbc مصر، حيث يشارك في بطولته كل من؛ هبه مجدي، فتحي عبدالوهاب، دياب، سهر الصايغ، مي سليم، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز وآخرين ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "العتاولة"

تعرض قناة "Mbc مصر" مسلسل "العتاولة" الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، صلاح عبدالله، أحمد كشك، مريم محمود الجندي، وآخرين ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج احمد خالد موسى.

ينتمي مسلسل "العتاولة" إلى نوعية المسلسلات ذات 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وتتوالى الأحداث حول الشقيقين "نصار و خضر".

مسلسل "صلة رحم"

يخوض الفنان إياد نصار السباق الرمضاني بمسلسل "صلة رحم" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، مع المخرج تامر نادي والمؤلف محمد هشام عبية.

يشارك في بطولة مسلسل "صلة رحم" كل من؛ يسرا اللوزي، أسماء أبواليزيد، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، علي الطيب، هبة عبدالغني، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، عمرو القاضي، صفاء جلال وبتول حداد.

مسلسل "كوبرا"

يعود الفنان محمد إمام في السباق الرمضاني بمسلسل "كوبرا" المقرر عرضه على قنوات Mbc مصر، مع كل من؛ هشام إسماعيل، منة فضالي، علاء مرسي، دنيا ماهر، محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس" مجدي كامل، محمود عبد المغني، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تشارك الفنانة مي عمر في السباق الرمضاني بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مسلسل "خالد نور و ولده نور خالد"

يُعرض مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" على قناة Mbc مصر وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، حيث يشارك في بطولته كل من؛ كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.

مسلسل "أشغال شاقة"

يشارك الفنان هشام ماجد في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "أشغال شاقة" مع الفنانة أسماء جلال ونخبة كبيرة من نجوم الفن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

وكشف برومو العمل الذي أوضح عدد من المواقف الكوميدية التي تجمع بين بطلي المسلسل هشام ماجد وأسماء جلال والتي تجمع أيضًا بين المواقف الصعبة التي تواجهمهم مع أطفالهم.

يشارك في بطولة مسلسل "أشغال شاقة" كل من، أسماء جلال، هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، انتصار، إيمان السيد، نهى عابدين، وأنعام سالوسة من تأليف: شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تشارك سلمى أبو ضيف و ليلى زاهر في الموسم الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بجانب العديد من نجوم الوسط الفني أبرزهم، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، وآخرين ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

تدور أحداث العمل حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التفكير بشكل كبير وسلبي، ظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو العمل وقالت جملة معبرة عن المعاناة: "الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا".