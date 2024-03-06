الحماية المدنية ببني سويف تستقبل زيارة لعدد من أطفال الروضة

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف زيارة لعدد من أطفال الروضة بالمحافظة.

وتهدف الزيارة إلى اطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها.

ومن جانبهم، توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولا سيما النشء وصغار السن.

ويأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لا سيما الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.