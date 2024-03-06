بالفيديو.. تفاصيل ملتقى سمبوزيوم لفن النحت بمحافظة أسوان

قال الدكتور وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إن ملتقى سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت يعد حدثا سنويا جرى إنشاءه منذ 28 عام، على يد النحات الراحل آدم حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل عام ويستمر لمدة 50 يوم.
وأضاف "ناقوش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان الدولي انطلق في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، موضحًا أن الحدث عبارة عن ملتقى لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.
وتابع، أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرا رئيسيا لكل المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيرًا إلى أن الملتقى يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية القديمة من خامة الجرانيت.