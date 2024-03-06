ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل ملتقى سمبوزيوم لفن النحت بمحافظة أسوان

سمبوزيوم أسوان الدولي
سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إن ملتقى سمبوزيوم ‏أسوان الدولي لفن النحت يعد حدثا سنويا جرى إنشاءه منذ 28 عام، على يد النحات الراحل آدم ‏حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل ‏عام ويستمر لمدة 50 يوم.‏

وأضاف "ناقوش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان ‏الدولي انطلق في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، موضحًا أن الحدث عبارة عن ملتقى ‏لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.‏

وتابع، أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرا رئيسيا لكل ‏المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيرًا إلى أن الملتقى يضم ‏مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف ‏التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية ‏القديمة من خامة الجرانيت‎.‎

الفنون التشكيلية ملتقى سمبوزيوم ‏أسوان الدولي فن النحت اسوان الحضارة المصرية القديم