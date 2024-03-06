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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأرجنتيني يعتزم زيارة أوكرانيا في يونيو المقبل

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني
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يعتزم الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي زيارة أوكرانيا في شهر يونيو المقبل ولقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كجزء من جولته الأوروبية.

وبحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية فإن مايلي قرر زيارة كييف لإظهار دعمه لفولوديمير زيلينسكي مع تقدم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأرجنتيني إلى العاصمة الأوكرانية قادما من إسبانيا، ضمن جولة تشمل أيضا ألمانيا وفرنسا.
وسيكون الرئيس الأرجنتيني أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور أوكرانيا في خضم الصراع، حيث يحاول زيلينسكي احتواء الهجوم العسكري الواسع لموسكو.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إنه يعتزم عقد قمة لدول أمريكا اللاتينية التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد الجيش الروسي.

الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي