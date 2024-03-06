البيت الأبيض: واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، أنه لن يتم ارسال أفراد من القوات الأمريكية إلى الأوكرانية.

وقال في إحاطة ردا على طلب للتعليق على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلفاء إلى "عدم إظهار الجبن": "لن أقوم بتحليل كلمات الرئيس ماكرون. بالتأكيد لديه الحق والإمكانية للتعبير عن رأيه. لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، القائد الأعلى (للقوات الأمريكية)".

وشدد على أن بايدن "قد أوضح منذ البداية (الصراع في أوكرانيا) أن القوات الأمريكية لن تقاتل على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف كيربي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يطلب من الحلفاء إرسال قوات إلى أوكرانيا. وقال: "الرئيس الأوكراني لم يطلب قط إرسال قوات أجنبية للقتال من أجل بلاده... سيقوم هو وجيشه بذلك، لكنهم بحاجة إلى الدعم، وسنساعد في ذلك".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، الحلفاء في أوروبا إلى "عدم إظهار الجبن" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.