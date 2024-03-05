إيلون ماسك يسخر من تعطل فيسبوك وإنستجرام

سخر رجل الأعمال إيلون ماسك، وأغنى رجل في العالم من تعطل منصتي فيسبوك وإنستجرام بشكل عالمي ومفاجئ، حيث كتب منشورا يحمل معنى "إذا كنت تستطيع قراءة هذا المنشور فذلك لأن خوادمنا تعمل"؛ وذلك في الإشارة إلى أن منصة إكس «تويتر سابقا» تعمل على عكس تعطل فيسبوك وإنستجرام الضخم عند جميع المستخدمين في العالم.

وإيلون ماسك هو مالك منصة تويتر منذ أكثر من عام بعد أن قام بشرائها في صفقة ضخمة تخطت مبلغ ٤٤ مليار دولار وهو رقم ضخم يعد أكبر من قيمة المنصة بكثير حيث كان يحاول شراءها لفترة طويلة في عدة مفاوضات مع مالك المنصة السابق وبعد شرائها بفترة عدَّل بعض السياسات وقام بتحويل اسمها من «تويتر» إلى «إكس»، وكان قد تسببت تلك التغيرات في غضب مستحدمي تويتر واعتقد البعض أنها نهاية المنصة.

ومنذ شراء «ماسك» المنصة كان هناك حرب وصدام بينه وبين مالك فيسبوك وإنستجرام «مارك زوكربيرج» بسبب التنافس الضخم بين تويتر وفيسبوك وعلق «زوكربيرج» أن نهاية تويتر تبدأ مع تولي إيلون ماسك العمل عليه، وقام «زوكربيرج» بإنشاء موقع بديل لتويتر ويشبه في الاستخدام بشكل كامل وعلق «ماسك» على سرقة تصميم ونظام عمل تويتر من قبل “زوكربيرج” وأنه لا يوجد أي إبداع في إنشاء التطبيق الجديد.

وهذه الصدام وصل لمرحلة عالية حيث استفز أحد المستخدمين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج للصراع في حلبة وإعلان فائز ووافق الطرفان على هدا القتال وبدأوا في مرحلة الاستعداد والتمرين لهذا القتال بالفعل، وقاموا بتحديد موعد أكثر من مرة ونشر صور لكل منهما أثناء الاستعداد مع أحد المدربين للقتال ولكن في النهاية لم يقم.