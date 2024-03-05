القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث أقيم حفل إطلاق كتاب 100 فيلم للتضامن، وعرض فيلم “حلاوة الدنيا” ، قبل المؤتمر الصحفي لإعلان الجوائز التي جاءت كالآتي:

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

الجائزة الأولى

فيلم "حياة ذهبية" للمخرج بوباكار سانجار، إنتاج بوركينا فاسو، بنين، فرنسا.

الجائزة الثانية

الفيلم الألماني "مالكورريدس" إخراج تانا جيلبرت، شيلي

تنويه خاص من لجنة التحكيم

"كازابلانكا" إخراج أدريانو فاليريو، إنتاج فرنسا، إيطاليا.

مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

الجائزة الأولى

الفيلم الإيراني "خشب" للمخرجة مورتزه بياشينيرز.

الجائزة الثانية

فيلم "مطاردة الشمس: الشط" للمخرجة آنا بيلانكوف، إنتاج كرواتيا.

تنويه خاص من لجنة التحكيم

الفيلم الفلسطيني أيوب إخراج أجود عبد جرادات.

مسابقة "الفيلم الروائي القصير

الجائزة الأولى

الفيلم الفلسطيني "مار ماما" للمخرج مجدي العمري

الجائزة الثانية

فيلم "عيسي" للمخرج مراد مصطفى، انتاج مصري فرنسي

تنويه خاص من لجنة التحكيم

الفيلم السعودي "المدرسة القديمة"

للمخرج عبدالله الخميس

مسابقة أفلام التحريك

الجائزة الأولى

فيلم "الصورة العائلية" إخراج ليا فيداكوفيتش، إنتاج مشترك كرواتيا، فرنسا، صربيا.

الجائزة الثانية

والفيلم الإيراني "فى ظل شجرة السرو" إخراج حسين مولايمى، وشيرين سوهاني.

تنويه خاص من لجنة التحكيم

مناصفة بين فيلمي الروسي "مرارة-25" إخراج نادية جولدمان، والكوري "نهاية رحلة" إخراج تشوي مينهو إنتاج كوريا الجنوبية

جائزة لجنة تحكيم الفيبرسي

"الإله امرأة" إخراج أندريس بيروت، إنتاج بنما، فرنسا، سويسرا.