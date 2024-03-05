عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام بشكل مفاجئ

يشهد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عطلا كاملا في مصر في نفس الوقت مع عطل موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث ينتمي التطبيقان إلى نفس الشركة العالمية meta التي يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج.

التطبيقان الشهيران توقفا عن العمل تماما وبدأ المستخدمون في الانتقال إلى منصة X "أكس" أو تويتر سابقا، والحديث عن توقفهم بشكل مفاجئ وخروج حسابات المستخدمين بشكل تلقائي وهو في نفس اليوم الذي شهدته شبكات المحمول الكبرى في مصر توقف عنالعمل.

وفي سياق متصل تفاعل الفنان محمد هندي على توقف فيسبوك وإنستجرام مع المتابعين على موقع "إكس"، ورحب بقدوم المستخدمين إليه بعدما تعطل التطبيقان بشكل مفاجئ، وجاءات أغلب التعليقات أن العطل شمل الجميع وتوقف الحسابات عن العمل.

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