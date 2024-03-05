أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز "نايل".
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شعبان.
خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.
خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي
خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.
ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في قاع ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط.
البوابة سبورت
دوري نايل.. تشكيل هجومي للطلائع من أجل حصد الثلاث نقاط أمام الداخلية
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أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز "نايل".
أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز "نايل".