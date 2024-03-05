بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بامبابة بتخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، معرض أهلًا رمضان بشارع المطار بإمبابة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ30%.

ويأتي المعرض في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجيةبأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الإجتماعية إلى جانبتكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفيرالسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25 : 30% عن السوق من خلال 400 منفذ ثابتومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

ورافق المحافظ، المهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، محمد نور السكرتير المساعد، هالة غريب وكيلة وزارة التموين بالجيزة المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية، وسيد زغلول امين الصندوق والحج صابر سرور عضو مجلس الإدارة و هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، ونشوي الديب عضو مجلس النواب و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.