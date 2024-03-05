القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بسرقة توك توك من مالكه والتعدي عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شخصين بهما إصابات نتيجة تعدي بسلاح أبيض وادعاء تعدي مجهولين ومقيمين بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وسؤال المصابين أفادا بأنهما أثناء سيرهما بمركبة توك توك ملك المصاب الأول وبرفقته المصاب الثاني، فوجئوا ب3 أشخاص تعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة التوك توك ولاذوا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.