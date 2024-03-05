أستاذ علوم سياسية: مصر بمثابة الرئة الرئيسية لإنفاذ المساعدات لأهالي غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة على جميع المستويات والمحاور لإنفاذ المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تعنتا إسرائيليا منذ اللحظة الأولى للحرب في غزة في سبيل تحقيق مخططها وهو التهجير القسري لأهالي غزة.

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أسهمت في عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة، لافتًا إلى أن مصر بمثابة الرئة الرئيسية لإنفاذ المساعدات لأهالي فلسطين عبر معبر رفح.

كما أشار إلى وجود إشادات دولية واسعة لما تقوم به مصر في القضية الفلسطينية وكانت آخرها إشادة دولة هولندا بأداء مصر أدوار مركبة لحل القضية الفلسطينية.