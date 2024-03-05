النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة أجنبي في التجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط أجنبي وآخر بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، في التجمع الخامس، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة في ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرصا مخدرا لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.