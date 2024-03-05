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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة أجنبي في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط أجنبي وآخر بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، في التجمع الخامس، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة في ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرصا مخدرا لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن القاهرة الجديدة تقرير المعمل الكيميائي تم إتخاذ الإجراءات القانونية