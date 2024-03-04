بدء الانتخابات الفرعية الفيدرالية في مقاطعة أونتاريو بكندا

شهدت دائرة "دورهام" في مقاطعة أونتاريو بكندا، اليوم، الإثنين، بداية الانتخابات الفرعية الفيدرالية، وذلك لاختيار خليفة زعيم حزب المحافظين السابق إيرين أوتول الذي ترك مقعده.

وسبق لإيرين أوتول أن شغل منصب الزعيم الرسمي للمعارضة منذ أغسطس 2020 حتى فبراير 2022، وترك مقعده في البرلمان خلال الربيع الماضي، وقد انتخب لأول مرة كعضو في البرلمان في عام 2012.

وخلال هذه الانتخابات الفرعية، يتنافس جميل جيفاني، المحامي والمعلق السياسي، عن حزب المحافظين ليحل محل أوتول، بينما تم ترشيح روبرت روك، مستشار في سكوجوج بأونتاريو، من قبل الليبراليين.

في بادئ الأمر، كان روبرت روك يتطلع إلى ترشيح حزب المحافظين، ولكنه قرر فيما بعد الترشح عن حزب الليبراليين، وذلك لأنه يعتقد أن حزب المحافظين لم يعد يعبر عن القيم التي يؤمن بها

وأعلن الحزب الديمقراطي الجديد عن ترشيح كريس بورجيا، رئيس مجلس العمل في منطقة دورهام، ليمثلهم في هذه الانتخابات الفرعية.

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الانتخابية "دورهام"، التي تشمل جزءًا من مدينة أوشاوا بمقاطعة أونتاريو، كانت تحظى بتمثيل المحافظين منذ عام 2004، وهذا يعكس الاستقرار السياسي الذي تمتع به حزب المحافظين في هذه المنطقة على مدى السنوات العديدة الماضية.