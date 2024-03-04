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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ورشة عمل "جراحة الناسور الشرجي" بجامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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شهدت مستشفيات جامعة عين شمس  ورشة عمل فعالة حول جراحة الناسور الشرجي وذلك تجاوب مع تطلعات المجتمع الطبي.

جاءت الورشة لتسلط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات في مجال جراحة الناسور الشرجي تحت رعاية على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية الذي قدم دعمًا قيمًا لإنجاح الفعالية و طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي قام بدعم وتشجيع الورشة بشكل فعّال.

في ختام الورشة، أعرب المحاضرين  عن شكرهم لجميع الحاضرين والداعمين، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتطوير المجال الطبي.

الرعاية الصحية المجتمع الطبى عميد كلية الطب مجلس إدارة مستشفيات الجامعي كلية الطب