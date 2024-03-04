حادث في البحر الأحمر يهدد الاتصالات على مستوى العالم

تسبب حادثٌ في البحر الأحمر في قطع ثلاثة كابلات بحرية تحت الماء، تعد مصدرًا للإنترنت والاتصالات على مستوى العالم. حيث يستهدف الحوثيون في اليمن لهذه البنية التحتية الحيوية، مما يزيد من التوتر في المنطقة، ويثير مخاوف الحكومة اليمنية من هجمات محتملة على البنية التحتية للاتصالات.

وتتزايد التكهنات حول دور الحوثيين في تدمير الكابلات البحرية، ورغم نفي زعيمهم لهذه الادعاءات، إلا أن تقارير إسرائيلية تشير إلى ضلوعهم في الحادث.

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية حماية البنية التحتية للاتصالات البحرية، وتعهدت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات المتضررة.