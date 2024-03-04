التموين تصدق على صرف 5 كيلو دقيق للمواطنين بشمال سيناء بالسعر الرسمي

أكد اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية صدق علي صرف 5 كيلو دقيق للمواطنين بشمال سيناء بالسعر الرسمي، موجها بتفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في إقامة الشوارد لبيع المنتجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.

وأشار المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، إلي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الدولة ساهمت في انتعاش الاقتصاد.

أعلن المحافظ، إنشاء معرض لبيع المنتجات السيناوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي للمحافظة في 25 أبريل المقبل، وإضافة أصناف جديدة للمعرض مثل السجاد والذي يتم تدريب مجموعة من السيدات بشمال سيناء علي صناعته.

كما وجه المحافظ الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي علي الجهود المبذولة في خدمة أبناء سيناء، حيث صدقت مؤخرا علي دعم شمال سيناء بـ5 سيارات فنطاس لنقل المياه.

وجه المحافظ جميع جهات الإسناد بعدم صرف أي مستحقات للمقاولين إلا بعد سداد التأمينات الاجتماعية اللازمة، بجانب إصلاح التلفيات التي يقوم بها قائدي السيارات في أعمدة الإنارة أو بلدورات الأرصفة علي نفقة قائدي السيارات ،مع عدم التعامل مع المدينين للدولة ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي مرافق الدولة.

شدد المحافظ علي إزالة أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعترضين علي الإزالة والمقاول ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء المخالف، وفرض هيبة الدولة، مؤكدا تطبيق قانون التصالح الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، محذرا من أي عشوائيات.

وجه المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي برفع كفاءة وصيانة وإصلاح المركبات والسيارات الخاصة بمختلف الجهات، بعد صدور قرار من وزارة التخطيط بحظر شراء سيارات جديدة

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير.