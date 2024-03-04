هل حقق جميل برسوم حلمه قبل وفاته؟

رحل الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض صباح اليوم، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا ممتدد أكثر من 50 عام، في السينما، الدراما و المسرح المصري.

ولد الفنان جميل برسوم في محافظة البحيرة، عشق الفن منذ نعومة أظافره حيث درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، تخرج عام 1973، اختاره المخرج المسرحي سمير العصفوري لينضم إلى مسرح الطليعة.

تمتع الفنان جميل برسوم بموهبة فنية فريدة من نوعها ولكن لمع نجمه في الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد مسلسل "أهل كايرو" عام 2010 مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم خالد الصاوي، رانيا يوسف، زكي فطين عبد الوهاب وآخرين، وتوالت عليه الأعمال الفنية محققًا نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا.

الفنان الراحل جميل برسوم

افنى الفنان جميل برسوم حياته في الفن وكان يتمنى دائمًا تكريم مشواره الفني، حقق المركز الكاثوليكي للسينما هذه الأمنية وأعرب الراحل عن سعادته قائلًا: "كنت خايف أموت قبل ما اتكرم، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي".

قدم الفنان الراحل جميل برسوم خلال مسيرته الفنية 100 عمل سينمائي ودرامي، ومن أبرز هذه الأعمال: "الفيل الأزرق، أنا و ابن خالتي، أولاد العم، تحت الوصاية، ستهم، بره الصندوق، فلانتينو، حكايتي، نصيبي وقسمتي، أوان الورد" وغيرها من الأعمال الفنية المؤثرة حتى الآن.