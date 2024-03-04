ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا بيسنتي

أرسل الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برقية تعزية يقدم فيها خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رحيل الأنبا بيسنتي، أسقف أبرشية حلوان والمعصرة و15 مايو، الذي رحل مساء أمس الأحد.

ونقل قدسه تعزيات الأنبا مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والأنبا مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس توابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، ومجلس الكنيسة في القاهرة وشعبها.

وجاءت نص برقية التعزية كالاتي: "نودع على رجاء القيامة وحياة الدهر العتيد أسقفاً جليلاً، وأباً روحانياً خدم بكل حب وأمانة حقل الرب، وبذل حياته كلها في خدمة الله وكنيسته والمجتمع، بعد أن قضى حياةً رهبانيةً حافلةً بالنسك والعبادة. والآن يتمتع بالنياح في مسكن الأبرار والقديسين، وفي أحضان أبينا ابراهيم، بعد جهاد طويل في الخدمة وصراع مرير مع المرض. نياحاً لروحه الطاهرة وعزاءً لجميع أفراد أسرته وأبرشيته ومحبيه."